Het Familiediner helpt al twintig seizoenen familie en vrienden ruzies bij te leggen. In gesprek met NU.nl vertelt presentator Bert van Leeuwen dat het daar voor hem niet ophoudt: ook mensen die hem mailen of bellen buiten het programma om probeert hij altijd te helpen.

"Ik krijg regelmatig berichten van mensen die graag hulp willen, maar liever niet op televisie. Dan probeer ik altijd te helpen waar ik kan. Laatst heb ik nog als mediator opgetreden bij een familie die mij daar om vroeg."

"Ik vind het heel fijn om iets voor mensen te kunnen betekenen, dat hoeft echt niet altijd op televisie", aldus de presentator.

Van Leeuwen begon in 2003 als presentator van het programma, toen hij de rol van Margje Fikse overnam. Sindsdien is hij niet meer weggeweest bij Het Familiediner. "Ik maak het ook nog steeds met veel plezier."

"De crew is heel hecht, de cameraman ken ik al vanaf de eerste opname. We maken veel grapjes met elkaar en zo blijft het gezellig met z'n allen. En ieder verhaal is weer anders, net als de mensen die je ontmoet. Het blijft iedere keer bijzonder."

Contact eindigt niet na opnames

Hoewel de presentator vrijwel nooit wakker ligt van de verhalen die hij hoort van deelnemers, is hij wel altijd betrokken bij ze. Het contact eindigt niet na de opnames. "Je moet je bedenken dat ik in zekere zin gewoon bij mensen naar binnenloop en ze overval met een voorstel."

"Ik leer ze in korte tijd heel goed kennen en ze vertellen mij dingen die ze hun eigen buren niet zouden vertellen. Dan vinden wij het als makers belangrijk betrokken te blijven. Dus mensen krijgen achteraf begeleiding vanuit het programma en ik geef makkelijk mijn nummer weg zodat ze altijd nog kunnen bellen. Ik wil toch dat mensen het bijleggen."

Op straat wordt Van Leeuwen zelden gevraagd om te assisteren bij het bijleggen van familieruzies, maar hij heeft wel al regelmatig te maken gehad met mensen met een slecht geweten. "Nog niet zo heel lang geleden, voor alle coronamaatregelen, zat ik met mijn gezin ergens koffie te drinken. In een hoekje hoorde ik wat tumult, waarna iemand naar me toekwam die zei: 'Bent u hier privé of voor werk? Want we willen niet meedoen'."

Het Familiediner is vanaf 11 mei te zien bij de EO.