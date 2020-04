De reünieaflevering van Boer zoekt Vrouw, waarin Yvon Jaspers weer samenkomt met alle deelnemende boeren van het huidige seizoen, is onlangs opgenomen, ondanks de coronamaatregelen. In tegenstelling tot in eerdere afleveringen gaan de boeren los van elkaar in gesprek met Jaspers, bevestigt KRO-NCRV donderdag in gesprek met NU.nl.

De betreffende aflevering wordt op zondag 10 mei uitgezonden. Daarin zijn boeren Geert, Bastiaan, Annemiek, Geert Jan en Jan te zien, evenals de vijf boeren die niet genoeg brieven kregen om gevolgd te worden in de reguliere tv-uitzendingen.

Waar Jaspers normaliter ook met alle boeren samen te zien is, zullen de gesprekken nu apart van elkaar worden opgenomen. Hierbij worden de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgevolgd.

De laatste reguliere aflevering van Boer zoekt Vrouw is te zien op 3 mei. Deze is nog opgenomen voordat de coronacrisis uitbrak.

Jaspers: 'Boeren voelen beetje als familie'

Vanaf zondag 17 mei zal Jaspers vier weken te lang zijn in specialafleveringen, waarin ze op bezoek gaat bij oud-deelnemers. Samen kijken zij terug op hun deelname en spreken ze over hun huidige leven.

"Sommigen hebben inmiddels al kinderen op de middelbare school, anderen zijn geen boer meer, maar vaak is het leven sinds Boer zoekt Vrouw compleet veranderd", vertelt Jaspers.

"De boeren voelen voor mij een beetje als familie. Ik verheug me erop bij een aantal, weliswaar op 1,5 meter afstand, als vanouds op de koffie te gaan om te horen hoe het nu met ze is!"

