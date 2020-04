Bert van Leeuwen maakt al twintig seizoenen lang Het Familiediner en helpt familieleden en vrienden hun ruzies te beslechten. Nu iedereen thuiszit vanwege de coronacrisis en anderen niet kan ontlopen, ontstaan er ongetwijfeld kleine ergernissen en daardoor ook ruzies. De presentator raadt aan je frustraties vooral uit te spreken.

"Ik denk dat het in deze tijd nog belangrijker is om je leven niet te laten verknallen door kleine ruzies. Mensen zitten nu op elkaars lip en dat zorgt voor kleine irritaties. Ieder geluid of iedere beweging kan dat oproepen. Het is heel belangrijk die irritaties uit te spreken. Want als je dat laat ophopen, wordt het alleen maar erger", aldus Van Leeuwen in gesprek met NU.nl.

De presentator gaat voor Het Familiediner in gesprek met mensen die soms van die kleine ergernissen hebben, maar spreekt ook regelmatig families waarbij het echt uit de hand is gelopen. Van Leeuwen kan voorlopig niet langs bij mensen die hun ruzies willen bijleggen, maar heeft nog wel meer advies.

"Maak schema's: wie doet wat wanneer? Dan zit je elkaar niet zo in de weg en weet je precies van elkaar wat je kunt verwachten. Ik denk echt dat heel veel mensen het nu moeilijk vinden, want je bent gewend binnen het gezin of met je partner allebei ook je eigen leven te hebben en je eigen dingen te kunnen doen. Dus daar moet je een nieuwe weg in vinden", aldus Van Leeuwen.

95 procent van de opnames was al afgerond

Het nieuwe seizoen van Het Familiediner, dat vanaf 11 mei te zien is bij de EO, was bijna helemaal afgerond toen de coronamaatregelen werden getroffen. "We hebben ongeveer 95 procent gehad, maar we moeten nog zeker één item draaien. We wachten voorlopig even af of daar mogelijkheden voor zijn. Maar misschien moeten we op zoek naar een andere manier, die anderhalvemetermaatschappij blijft nog wel even."

Van Leeuwen denkt dat de situatie tot nieuwe inzichten kan leiden. "Misschien dat mensen nu wel iets meer leren relativeren, omdat alles in het niet valt bij wat er nu aan de hand is in de wereld. Maar ik vrees dat we Het Familiediner nog tot in de eeuwigheid kunnen blijven maken: je blijft een mens en daar hoort ruzie ook bij. Ik blijf graag nog even doorgaan, ik haal er nog steeds net zoveel plezier uit als twintig jaar terug."