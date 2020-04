Sinds de start van de coronacrisis, zo'n vijf weken geleden, wordt er gemiddeld 11 procent meer radio geluisterd in vergelijking met een jaar geleden. Al direct na de start stegen de luistercijfers en die zijn vervolgens stabiel gebleven, blijkt uit een analyse van Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

In week 15 (vorige week) werd door Nederlanders van tien jaar of ouder gemiddeld 168 minuten naar de radio geluisterd. Onder mensen die op regelmatige basis de radio aanzetten, was dit 265 minuten.

Dat is respectievelijk 11 en 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Dezelfde percentages gelden ook wanneer er wordt gekeken naar de totale luistercijfers van de laatste vijf weken. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar wordt er door 'vaste luisteraars' 13 procent vaker naar de radio geluisterd. Onder alle Nederlanders van tien jaar of ouder gaat de radio gemiddeld 11 procent vaker aan.

