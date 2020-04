De persconferentie van het kabinet over de coronacrisis heeft woensdag volgens Stichting KijkOnderzoek 5 miljoen televisiekijkers getrokken. Die waren verdeeld over de NPO, RTL 4 en SBS6.

De registratie door de NPO trok de meeste kijkers met 3.345.000 televisiekijkers, goed voor de eerste plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's. RTL 4 (plek acht) en SBS (buiten de top 25) trokken respectievelijk 1.254.000 en 414.000 kijkers via de televisie.

De tweede plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's was woensdag voor het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.623.000 televisiekijkers. Tussen Kunst en Kitsch maakt met 1.993.000 televisiekijkers de top drie compleet.

Oases in de Oriënt, de reisserie van de EO, trok met de eerste aflevering op NPO2 566.000 televisiekijkers. Dit leverde het door Kefah Allush gepresenteerde programma de negentiende plek op in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.