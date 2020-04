Selena Gomez heeft de makers van de game Clothes Forever - Styling Game aangeklaagd. De zangeres eist volgens Variety 10 miljoen dollar (ruim 9,1 miljoen euro) van hen, omdat ze haar beeltenis zouden hebben gebruikt in het online spelletje.

Een van de personages zou op haar zijn gebaseerd, meent Gomez, terwijl zij daar nooit toestemming voor heeft verleend. In het spel kunnen gebruikers met beroemdheden winkelen en hen voorzien van modeadvies.

"En ze zou ook geen toestemming hebben gegeven als haar dit gevraagd was", is te lezen in de aanklacht.

De zangeres heeft de zaak aangespannen tegen zowel het Chinese bedrijf Guangzhou Feidong Software Technology Co., dat het spel verkoopt, als het Britse MutantBox Interactive Limited, die de rechten ervan in handen heeft.

"Selena Gomez bekijkt zorgvuldig waar ze haar medewerking aan verleent, om haar imago als rolmodel voor de jeugd te kunnen bewaken", schrijft haar advocaat.

Ook wordt beweerd dat de app in kwestie, die via de App Store van Apple te downloaden is, "vol met bugs zit" en "gebruikers lokt om extra aankopen te doen". In het spelletje kunnen gebruikers extra functies vrijkopen, waarvan de prijzen variëren van 99 dollarcent tot 99,99 dollar.