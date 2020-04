Kefah Allush moest in het Midden-Oosten zijn strategie aanpassen tijdens het maken van het programma met menselijke verhalen Oases in de Oriënt. Als hij een blanke blonde man was geweest zou hij wegkomen met het uit het niets stellen van domme vragen, aldus de programmamaker woensdag in gesprek met De Telegraaf.

"Ze denken voortdurend dat ik weet hoe het hoort" aldus Allush, die van Palestijnse afkomst is en Arabisch spreekt, over zijn interviews met mensen in het Midden-Oosten. "Ik kan niet zomaar een bedoeïenenkamp binnenkomen en roepen: "Waar zijn de vrouwen?" (bij de bedoeïenen leven de vrouwen gescheiden van de mannen, red.)

"Als ik een blonde man met blauwe ogen was geweest, had ik elke domme vraag kunnen stellen", is de vijftigjarige winnaar van de Sonja Barend Award in 2019 voor beste televisie-interview van mening. "Daarom moet ik een strategie kiezen."

Allush vertelt dat hij het rustig aan deed om vertrouwen te winnen van de personen met wie hij voor het programma in gesprek ging. Volgens de programmamaker is het voor hen ongewoon het gesprek aan te gaan met iemand uit Europa die er Arabisch uitziet en de taal spreekt.

Oases in de Oriënt is woensdag te zien op NPO2 vanaf 20.30 uur.