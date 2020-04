Niels van der Laan en Jeroen Woe beginnen 25 april met het derde seizoen van hun satirische programma Even tot hier. Maar dat kon niet zonder een aantal aanpassingen, meldt BNNVARA dinsdag.

"Bijna was het 'even tot hier' voor Even tot hier. Want hoe maak je een satirische zaterdagavondshow tijdens een intelligente lockdown? Een quiz met tweehonderd man publiek? Onmogelijk. Een musicalensemble? Ondenkbaar", staat in een persbericht te lezen.

De afleveringen worden volgens BNNVARA iets korter, zonder een paar vertrouwde gezichten en op 1,5 meter afstand. Maar, dat doet volgens de omroep niet af aan de inhoud.

Presentatoren Woe en Van der Laan maakten eerder deel uit van het zaterdagavondprogramma De Kwis. In Even tot hier nemen de twee op muzikale wijze de week door. Ze zingen over allerlei opvallende gebeurtenissen en - in deze coronatijden - over alles wat er niet gebeurt.

Even tot hier is vanaf 25 april, elke zaterdag om 21.20 uur te zien op NPO1.