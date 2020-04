Het beroep leraar stond altijd hoog op het lijstje met alternatieve beroepen van Tim den Besten, maar hier komt hij inmiddels op terug. De presentator en documentairemaker kwam er tijdens de opnames van 100 dagen voor de klas achter dat hij toch niet helemaal geschikt is voor het leraarschap.

"Ik zat ineens in een vast systeem met bepaalde lestijden, heel anders dan het ritme dat ik bij mijn eigen werk heb", vertelt Den Besten in gesprek met NU.nl.

"En je moet op heel veel dingen letten. Het beroep past gewoon niet bij mijn fladderige karakter."

Den Besten legt uit dat dit niet goed aansluit bij de eigenschappen die er van een leraar worden verwacht. "Als leraar moet je rustig zijn, overzicht houden en overwicht hebben en houden. Maar ik profileerde mezelf als een vriend, een klasgenoot van wie je toevallig ook les hebt, waardoor ik dat overwicht niet had."

Dat kreeg Den Besten ook te horen van zijn klas. "Die is een soort spiegel. Ik kreeg van de leerlingen te horen dat ik veel rondliep, dat was me nog nooit aan mezelf opgevallen. Doordat ik in een soort mal moest passen, ontdekte ik kantjes aan mezelf die niet relevant zijn in het vak van leraar. Daardoor kreeg ik op een gegeven moment het gevoel dat ik een leraar moest spelen."

Documentairemaker Tim den Besten stond vier maanden voor de klas. (Foto: VPRO)

'Heb wel wat genânte momenten gehad'

In 100 dagen voor de klas staat Den Besten samen met Nicolaas Veul vier maanden als speciaal stagiair voor de klas van een middelbare school in Lelystad. Ze volgden een korte cursus ter voorbereiding en zijn tijdens de honderd dagen begeleid door een 'echte' docent. Den Besten geeft Nederlands op het vmbo, Veul geschiedenis en maatschappijleer aan leerlingen op het havo/vwo.

"Ik hou van lezen en van het ontdekken van nieuwe woorden", vertelt de presentator over 'zijn' vak. "Lastiger vond ik het om taalregels uit te leggen. Als ik iets schrijf, dan klopt het wel, maar om uit te leggen waarom je iets met een d of t schrijft, vind ik moeilijk. Ik kan dan niet antwoorden: 'Het is gewoon zo.' Dus ik heb wel wat gênante momenten gehad. Ik ben gelukkig wel veel beter geworden in het uitleggen."

Den Besten had een goede klik met de pubers die hij les moest geven. "Omdat ik als karakter meer leerling ben dan leraar. Er zaten heel leuke leerlingen tussen, maar de keerzijde van de medaille is dat er natuurlijk ook lastige leerlingen zijn met wie ik problemen heb gehad."

In zo'n geval wilde Den Besten achterhalen waardoor dat gedrag dan werd veroorzaakt. "Als iemand boos is of raar reageert, dan snap je diegene beter als je met elkaar in gesprek gaat. Daar moet je dan even ruimte voor maken. Eigenlijk is leraar heel veel beroepen in één: je bent ook politieagent en sociaal werker, haha."

“Er blijft weinig ruimte over voor jezelf.”

Waar Den Besten zich ook op verkeek, is de hoeveelheid werk die een docent heeft. "Je geeft overdag les, 's avonds bereid je je voor op volgende dag en moet je werk nakijken. Er blijft weinig ruimte over voor jezelf. En dan hebben sommige docenten ook nog een gezin en kinderen."

Ondanks dat het beroep dus niet helemaal bij hem past, heeft Den Besten onveranderd veel respect voor het leraarschap. "Ik heb een mooi inkijkje gekregen in de wereld van de leraren. Het was een heel bijzondere ervaring en ik kan nu voor de rest van mijn leven zeggen dat ik vier maanden lang leraar ben geweest."

100 dagen voor de klas is vanaf donderdag 16 april wekelijks om 20.50 uur te zien bij de VPRO op NPO3.