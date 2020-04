Roos Moggré denkt niet dat actualiteitenprogramma's binnenkort andere onderwerpen dan het coronavirus zullen uitlichten. De EenVandaag-presentatrice ziet het als een plicht van de media om de bevolking bij te praten over belangrijke zaken.

"Corona bepaalt nu de identiteit van ons land, hoe treurig dat ook is", zegt Moggré in een interview met VARA Gids.

"Dan kun je in een nieuwsprogramma niet met minder urgente zaken komen. Ik denk dat het coronaquotum daarom de komende tijd onveranderd hoog blijft. Het is ook onze functie en verantwoordelijkheid: blijven duiden en uitleggen."

Volgens Moggré is het daarom niet aannemelijk dat een programma als EenVandaag opeens andere onderwerpen gaat bespreken om voor afwisseling te zorgen. Daar heeft ze echter haar nieuwe radioprogramma Proost! voor bedacht, dat elke zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1 wordt uitgezonden.

"Juist nu hebben we behoefte aan humor, warmte en elkaar. Dat laatste kan natuurlijk niet. Daarom dacht ik: ik ga een programma verzinnen waardoor we toch samen even kunnen uittunen. Vol kunst, cultuur, liefde en natuurlijk met eten en drinken. Dat is altijd goed."

'We hebben ineens zeventien miljoen virologen in Nederland'

De 38-jarige Moggré vindt het ook belangrijk dat actualiteitenprogramma's zoveel mogelijk de zwaardere onderwerpen blijven bespreken, zodat er tegenwicht wordt geboden aan mensen die zich bijvoorbeeld op sociale media als deskundigen voordoen.

"We hebben ineens zeventien miljoen virologen in Nederland. Ik stoor me aan Peter R. de Vries en Katja Schuurman die via sociale media relativering in het verhaal brengen. Zo van: het is maar een griepje. Zij hebben weet ik hoeveel volgers en naar hen wordt geluisterd. Schoenmaker blijf alsjeblieft bij je leest."

