De online pubquiz van De Slimste Mens heeft maandag 80.000 deelnemers getrokken, meldt een woordvoerder van KRO-NCRV aan NU.nl. De deelnemers waren verdeeld over twintigduizend teams met gemiddeld vier teamleden.

De online pubquiz vond plaats als Facebook-evenement. De quiz duurde ongeveer even lang als het televisieprogramma, dat met de laatste aflevering van het afgelopen seizoen 1,7 miljoen kijkers trok.

Philip Freriks nam de presentatie van het evenement op zich. Ook jurylid Maarten van Rossem was van de partij.

De puntentelling van de online quiz week af van het televisieprogramma want deelnemers konden per vraag punten verdienen in plaats van seconden. De winnaars worden dinsdag bekendgemaakt op de Facebook-pagina en winnen een mok en T-shirt met daarop de tekst 'Ik ben de slimste'.