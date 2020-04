The voice of Holland zou aanvankelijk alleen The Voice gaan heten, maar componist Martijn Schimmer had meer lettergrepen nodig voor de begintune van het programma, laat hij weten in een interview met VPRO Gids.

In gesprek met programmamaker John de Mol wees Schimmer erop dat The Voice maar twee lettergrepen heeft en het lastig zou zijn om daar een herkenbare melodie van te maken.

"Ik vroeg: 'Mag ik er iets voor zetten en het dan herhalen?' Toen hij wilde weten wat ik bedoelde, zei ik: 'Als ik het nou eens ga zingen.' Hij wist überhaupt nog niet of hij de tune gezongen wilde hebben, want tot dan toe was alles instrumentaal. Ik dacht juist: het is een zangwedstrijd met zangers, zangeressen en een liveband. Dat was uniek aan het programma, daarom moest de tune ook live klinken."

Al tijdens het gesprek kreeg Schimmer het idee om 'This is' voor de reeds bestaande titel te zetten. "Daar is later nog 'of Holland' achteraangekomen. Dat was er eerst nog niet. Daarna had ik meer structuur om de melodie te maken."

De tune wordt inmiddels wereldwijd gebruikt en heeft Schimmer internationale klussen opgeleverd: "Zo heb ik pas ook dingen gedaan voor de Filipijnse televisie. Men had The Voice gezien en wilde dezelfde componist."

'Rood en zwart zijn schreeuwende kleuren'

Schimmer, die onder andere de tune voor programma's als De Wereld Draait Door, RTL Nieuws, Chateau Meiland en Mocro Maffia heeft gemaakt, maakt bij het componeren vaak gebruik van de kleuren die de makers aan de huisstijl hebben toegevoegd.

"Het klinkt heel raar, maar als er veel groen of wit in zit, zou ik het eerder akoestisch aanpakken. Rood en zwart zijn schreeuwende kleuren, dan mag de muziek ook agressief aanwezig zijn. Als er veel contrast in de beeldleader of in het logo zit, extreme kleuren en harde hoekige vormen - bijvoorbeeld een bliksemschicht - dan weet je welke kant je op kunt."