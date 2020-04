De eerste tv-uitzending van de ingelaste editie van 3FM Serious Request is maandagavond door 834.000 mensen bekeken. De actie van de radiozender, waarbij geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis, eindigde daarmee op de twaalfde plek in de lijst met de best bekeken programma's.

De actie 3FM Serious Request: Never Walk Alone, waarbij luisteraars een nummer kunnen aanvragen door een bedrag te doneren, loopt nog tot en met zaterdag 18 april.

Sander Hoogendoorn trapte de actie op Tweede Paasdag af, waarna Timur Perlin het van hem overnam. Frank van der Lende en Eva Koreman verzorgen de avonduren, in de nacht komen diverse radio-dj's voorbij.

Het nieuwe programma van Britt Dekker is maandag door iets meer mensen gezien dan vorige week. De tweede aflevering van Britts Gouwe Ouwen, waarin Dekker op bezoek gaat in een verzorgingstehuis, wist 655.000 mensen naar SBS te trekken. Vorige week waren dat er 100.000 minder.

Het NOS Journaal van 20.00 uur werd maandag het meest bekeken (ruim 2,5 miljoen kijkers), gevolgd door Spoorloos en Radar (beide ruim 1,6 miljoen kijkers).

