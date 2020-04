Jamie Lee Curtis presenteert vanaf 17 april de vierdelige streaming serie Lionsgate Live! A Night at the Movies. Iedere vrijdag staat de actrice interactief stil bij een film uit de stal van entertainmentbedrijf Lionsgate, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Curtis zal de films voorzien van commentaar en haar eigen herinneringen aan de film. Ook komen er speciale gasten en YouTube-persoonlijkheden langs.

Lionsgate Live! A Night at the Movies trapt vrijdag af met The Hunger Games. Daarna volgen Dirty Dancing, La La Land en John Wick.

De vier delen van Lionsgate Live! A Night at the Movies zijn te zien via het YouTube-kanaal van Lionsgate. Kijkers krijgen de mogelijkheid om tijdens de stream in contact te treden met het programma.