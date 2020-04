De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Dragon's Den heeft zondag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.015.000 televisiekijkers getrokken. Hiermee veroverde het investeerdersprogramma op NPO1 de zevende plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's van de dag.

Het best bekeken televisieprogramma was zondag Boer Zoekt Vrouw, dat 3.312.000 televisiekijkers trok op NPO1. Het liefdesprogramma had hiermee minder kijkers dan een week eerder, toen ruim 3,7 miljoen televisiekijkers afstemden op NPO1.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (met 2.405.000 televisiekijkers op NPO1) en Zondag met Lubach (1.743.000 televisiekijkers op NPO3) maken de top drie van best bekeken televisieprogramma's compleet. Hiermee ziet de top drie er hetzelfde uit als de zondag ervoor, zij het met minder kijkers voor alle drie de programma's.

De registratie van de cabaretvoorstelling Om mij moverende redenen van Paulien Cornelisse trok bij NPO3 683.000 televisiekijkers, goed voor een twaalfde plek in de lijst. Urbi et Orbi, de toespraak waarin Paus Franciscus op Eerste Paasdag de pauselijke zegen uitspreekt over de stad Rome en de wereld, trok 404.000 televisiekijkers op NPO2, goed voor plek 22.