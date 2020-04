De NPO staat maandag met een speciale uitzending stil bij het overlijden van Louis van Dijk. De omroep herhaalt een interview van Ivo Niehe met de pianist, omdat Van Dijk zondag op 78-jarige leeftijd is overleden.

Het interview uit 2004 is maandag om 15.30 uur te zien op NPO1. In TV Show Extra kijkt Van Dijk onder meer terug op zijn carrière.

In 2006 kreeg de pianist een Gouden Harp voor zijn bijdrage aan de muziek. Hij gaf zijn afscheidsconcert in 2018.

In 2017 werd bij Van Dijk de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Op zondag 12 april is hij in Laren overleden.