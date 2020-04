Timur Perlin heeft liever niet dat veel mensen naar zijn show luisteren. "Dat vind ik eng", vertelt hij in Het Parool. Hij vindt het fijner om radio te maken voor een selecte groep.

"Als ik alleen al zou zeggen 'ik heb een erg leuk nieuw programma', denken mensen misschien: kom, we gaan allemaal luisteren. Dan schrik ik: nee, doe dat nou niet! Dat vind ik eng. Ik heb gewoon liever niet dat heel veel mensen naar me luisteren", zegt Perlin.

"Mijn enige doel is een zo leuk mogelijk radioprogramma maken. Met precies de muziek die we nu op 3FM draaien, vernieuwend en concessieloos."

Daarom is hij goed op zijn plaats bij de zender die hij vier jaar geleden verliet voor Radio 2. "Hoe groter het publiek dat je wil bereiken, hoe meer je de randen van je programma moet afhalen, op zoek naar de grote gemene deler. Ik werk liever vanuit het hart."

Perlin maakte de keuze om terug te keren bij 3FM toen hij zijn collega Rámon Verkoeijen verving, die al langere tijd thuis zit met een burn-out. Naast dat Perlin bij 3FM aan de slag gaat, behoudt hij zijn zondagochtendprogramma op Radio 2. Zijn uren op de zaterdagochtend worden vanaf april overgenomen door Emmely de Wit.

De dj denkt dat radio een uitermate geschikt medium is voor de tijd waarin we nu leven. "Het is het ultieme quarantainemedium. Straks, als de crisis voorbij is, wordt alles weer anders. Nu is het even heel intiem. Daar geniet ik van."