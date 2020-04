Roosmarijn Reijmer, die in 2017 na 17,5 jaar vertrok bij NPO 3FM, treedt weer in dienst bij de radiozender. Ze krijgt de functie van muziekcoördinator, zo meldt Reijmer op Instagram.

"You can check out any time you like, but you can never leave", zegt Reijmer (40), die momenteel werkt als Hoofd Marketing en Creatie bij boekingskantoor Friendly Fire.

Reijmer start in mei met haar nieuwe functie. "Veel zin om samen met alle dj's, Hugo Schaap (eveneens muziekcoördinator, red.) en de rest van het muziekteam de perfecte soundtrack van jouw dag te maken."

Reijmer begon in 2000 bij 3FM als internetredacteur, in 2003 werd ze muzieksamensteller en was ze verantwoordelijk voor de playlists van onder meer Arbeidsvitaminen, GIEL en RabRadio. In 2007 kreeg ze 's nachts een eigen programma op 3FM en werd ze de vaste invaller van Gerard Ekdom.

In 2011 volgde ze Eric Corton op als presentator van het VPRO programma 3voor12 Radio. Reijmer was ook te zien als presentator van muziekevenementen op televisie zoals Lowlands en Pinkpop.

De dj won in 2015 de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentatrice.

Het aankondigingsbericht van Reijmer op Instagram.