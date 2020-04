Op Witte Donderdag hebben ruim 2,7 miljoen mensen naar de jubileumeditie van The Passion gekeken. Het live-evenement, waarin optredens uit eerdere jaren te zien waren, werd daarmee beter bekeken dan de editie van 2019.

Vorig jaar stemden er 2,4 miljoen kijkers af op het muziekevenement, waarin de laatste dagen van Jezus Christus worden verbeeld door bekende zangers en acteurs. In 2018 werd de show nog bekeken door 3,2 miljoen mensen.

De tiende editie van The Passion zou oorspronkelijk in Roermond plaatsvinden, maar dat evenement moest worden afgeblazen vanwege het coronavirus. In plaats daarvan werden de hoogtepunten uit eerdere edities uitgezonden.

Het best bekeken programma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, wat regelmatig het geval is. NPO 1 domineerde de top tien verder onder meer met Op1 en het gesprek met Mark Rutte. Het RTL Nieuws van 19.30 uur werd door ruim 1,4 miljoen mensen bekeken en belandde daarmee op een derde plek.