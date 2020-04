André Hazes start vanaf donderdag met Live met André. In het programma gaat hij in contact met zijn fans, deelt de zanger op Instagram.

Hazes gaat om 23.00 uur met twee van zijn beste vrienden live op zijn site livemetandre.nl.

"Ik mis jullie, ik verveel me dood thuis en wil contact", zegt de zanger en presentator in een filmpje waarin hij zich bevindt in de studio waarin zijn nieuwe programma wordt opgenomen.

Zijn fans kunnen live inschakelen, met Hazes en zijn vrienden praten en ook meedoen met een quiz.

Het is nog niet bekend of Live met André vaker uitgezonden gaat worden en wanneer dit dan zal zijn.

