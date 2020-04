Beau van Erven Dorens zal nog tot eind april te zien zijn met zijn talkshow Beau Blijft Binnen. Op zaterdag 25 april is de voorlopig laatste uitzending, meldt RTL donderdag.

Het programma zal tot die tijd elke vrijdagavond (na Jinek) en op zaterdagavond (na BankGiro Miljonairs) worden uitgezonden op RTL 4.

Van Erven Dorens laat weten zich de hele week te verheugen op de uitzendingen die hij in het weekend vanuit zijn eigen woonkamer maakt. "Want ik weet voor een groot gedeelte niet wat er gaat gebeuren. En die spontaniteit levert een interessante spanning op. Het is eigenlijk radio op tv. Ik noem het ook wel 'piraten-tv'."

Dat er in deze bijzondere setting weleens dingen misgaan, deert de presentator niet. "Mijn kinderen lopen door het beeld en ik schakel af en toe naar het testbeeld, maar dat hoort er juist bij. Het is live en we zitten bij mij in de huiskamer."

Op 28 maart debuteerde Van Erven Dorens met zijn talkshow op RTL. In het programma gaat hij in gesprek met bekende en onbekende mensen over onderwerpen die hen bezighouden.

Het is de bedoeling dat de latenightshow Beau, die hij van begin september tot eind december 2019 presenteerde, op 4 mei weer terugkeert op RTL 4.