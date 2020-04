Johnny de Mol zou deze week in Roermond de rol van verteller op zich nemen in de tiende editie van The Passion. Door de coronacrisis wordt de jubileumeditie een verzameling van optredens uit eerdere jaren, nog steeds live aan elkaar gepraat door De Mol. In gesprek met NU.nl vertelt hij waarom hij de boodschap van Jezus juist in deze tijden belangrijk vindt.

De presentator ziet veel elementen van het Bijbelse verhaal die nu extra aanspreken. "Het gaat over opoffering, angst, egoïsme en vriendschap, maar vooral over hoop en alles verbindende liefde. Met wat er nu speelt, is de boodschap van Jezus erg belangrijk en extra speciaal. Het is bijna bizar hoeveel raakvlakken er zijn."

Hoewel De Mol van huis uit niet met Bijbelverhalen is opgegroeid, kreeg hij het op school in België wel mee. Zijn eigen kinderen wil hij vooral meegeven dat ze er moeten zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving. "Het gaat dan niet om geld of materiële waarde, maar vooral om aandacht en tijd. Dat is voor mij de belangrijkste boodschap die Jezus verkondigde."

In zijn rol als verteller wilde De Mol zijn eigen draai geven aan het paasverhaal. "Ik ben met de schrijvers in gesprek gegaan over hoe we de thematiek konden betrekken op kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals ouderen en vluchtelingen. Dit zijn de mensen waar Jezus ook naar omkeek. Ik wil zonder het verhaal tekort te doen mijn eigen sausje eroverheen gieten."

“Liedjes als 'Geef mij nu je angst' en 'Zeg me dat het niet zo is' lijken wel geschreven voor deze periode.”

'Weinig producties in Nederland kunnen tippen aan The Passion'

"The Passion was iets wat ik stiekem al langer wilde doen, maar ik had nooit gedacht dat ik ervoor benaderd zou worden. Weinig producties in Nederland kunnen tippen aan wat er ieder jaar voor The Passion uit de grond gestampt wordt. Ik vond het dan ook te gek dat ik werd gevraagd."

Toen bleek dat de regulier geplande editie van The Passion in Roermond geen doorgang kan vinden door de corona-uitbraak, had De Mol eerst andere zorgen aan zijn hoofd. "Mijn vrouw had bronchitis en de kinderen waren ziek en koortsig. We hebben een paar weken alleen maar binnen gezeten. Mijn moeder is al op leeftijd en ik kon ook niet meer bij haar komen."

Tegen de tijd dat het bij De Mol thuis weer wat beter ging, bleek dat LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst' ook een verteller nodig had en De Mol stemde in. De presentator denkt dat het juist nu goed is om van het podium gebruik te maken om dit verhaal te vertellen.

"Er heerst momenteel veel angst en onbegrip en iedereen wordt op de proef gesteld. Natuurlijk willen we met deze actuele en alternatieve versie van The Passion hoop geven en angsten wegnemen, maar het is ook niet erg om kwetsbaar te zijn en je angsten te tonen. Er zit kracht in kwetsbaarheid als je het met elkaar deelt. Dat kan heel mooi door middel van muziek. Liedjes als Geef mij nu je angst en Zeg me dat het niet zo is lijken wel geschreven voor deze periode."

De Mol houdt de deur open om de rol van verteller eventueel volgend jaar voor publiek nog eens over te doen. "Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn. Laten we hopen dat het in de toekomst weer mogelijk is. Dan houd ik me zeker aanbevolen."

LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst' is donderdag 9 april om 20.30 uur te zien bij de EO en KRO-NCRV op NPO1.