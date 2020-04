SBS6 gaat vanaf 31 augustus het middagprogramma 5 Uur Show uitzenden. Het gaat daarmee de concurrentie aan met RTL, waar dagelijks 5 Uur Live met Daphne Bunskoek te zien is.

In het nieuwe programma, dat van maandag tot en met vrijdag te zien is, ligt de nadruk op de gebeurtenissen van de dag. Verder is er aandacht voor achtergrondverhalen, entertainment en maatschappelijke thema's.

"5 Uur Show wordt een vaste waarde aan het einde van de middag waarbij je even kunt ontspannen en je laten bijpraten", zegt zendermanager René Oosterman van SBS6 in een verklaring. Het is nog niet bekend wie het programma gaat presenteren.

Tussen 1989 en 1998 was op RTL De 5 Uur Show te zien, dat door de jaren heen werd gepresenteerd door onder anderen Viola Holt en Catherine Keyl.