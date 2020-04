Bijna vijf miljoen televisiekijkers hebben volgens Stichting KijkOnderzoek dinsdag de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen gezien. Premier Mark Rutte vertelde hierin niet te weten hoelang het zal duren voordat de maatregelen kunnen worden versoepeld.

De persconferentie werd door zowel de NPO als RTL en SBS uitgezonden en trok dinsdag ongeveer 2,5 miljoen televisiekijkers minder dan de toespraak van Rutte op 31 maart over de coronacrisis, toen er ruim 7,5 miljoen mensen keken. Online was de toespraak ook te bekijken en het was via meerdere radiozenders te beluisteren.

De NPO trok met de extra journaaluitzending 3.378.000 televisiekijkers. De extra nieuwsuitzending van RTL 4 behaalde 1.102.000 kijkers via de televisie, waar 457.000 televisiekijkers de persconferentie bekeken via SBS6.

105 Video Rutte benadrukt belang van thuisblijven en blikt alvast vooruit

