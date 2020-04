Wendy van Dijk is vanaf woensdagavond op SBS6 te zien met een speciale editie van Hart in Aktie. Hierin helpt Van Dijk organisaties en personen die hulp kunnen gebruiken in deze coronatijd. Het programma wordt gemaakt volgens de nieuwe maatregelen die gelden in ons land en hoewel dat redelijk snel went, is het soms ook lastig, vertelt ze aan NU.nl.

"Je bent eigenlijk zo gewend om mensen even vast te houden, maar dat kan nu natuurlijk niet", zegt de presentatrice. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en iedereen is zich daar heel erg van bewust."

In de eerste aflevering van Hart in Aktie staat Joyce centraal, een 25-jarige vrouw die naast haar baan en gezin samen met een aantal andere vrijwilligers 120 huishoudens voorziet van voedselpakketten. "In deze tijd van hamsteren loopt zij tegen problemen aan. Dat vindt ze verschrikkelijk. Ze bouwt natuurlijk ook een band op met die gezinnen."

"Hier hebben wij haar als programma kunnen helpen. We hebben er in samenwerking met supermarkten voor kunnen zorgen dat er een grote bus met levensmiddelen haar kant op is gegaan. En die bedrijven hebben ook toegezegd dat ze Joyce de komende tijd gaan ondersteunen."

'Heel Nederland werd een soort Hart in Aktie'

Van Dijk hoopt met het programma op haar eigen manier hulp te kunnen bieden in een moeilijke tijd. "Ik was al begonnen met de opnames van een nieuwe serie Hart in Aktie", vertelt Van Dijk. "Dat ging over hele andere onderwerpen en dat kwam natuurlijk allemaal stil te liggen. Vervolgens werd heel Nederland een soort Hart in Aktie, en ontstond het idee om linksom of rechtsom gewoon door te gaan en mensen te helpen."

Dat dit nu door heel Nederland gebeurt verbaast Van Dijk niet: "Ik heb bij het maken van Hart in Aktie altijd gevoeld dat Nederland barmhartig en welwillend is, maar nu is het natuurlijk op grotere schaal."

Dat sommige mensen kritiek hebben op bekende Nederlanders die zich inzetten tijdens de coronacrisis, is haar niet ontgaan. "Ja, daarover zijn dan wat tweets. Maar ik denk dat de commotie niet in verhouding staat tot het aantal mensen dat die mening niet deelt. Ik ga altijd uit van het goede van de mens. Het betreft allemaal creatievelingen, niet voor niets mensen die dit beroep hebben gekozen. Ik blijf dan toch geloven dat zij op die manier iets willen bijdragen. Daar zie ik echt het probleem niet van in, ik vind het alleen maar mooi."

'Heb presenteren van dit programma altijd gemist'

Het is voor het eerst sinds 2006 dat de 49-jarige presentatrice Hart in Aktie weer presenteert. "Ik heb het destijds zeven jaar lang met hart en ziel gedaan. Daarna was het tijd voor andere dingen, om mijn horizon een beetje te verbreden. Maar het heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehouden, ik heb het altijd gemist."

Van Dijk roept mensen die zelf de hulp van Hart in Aktie kunnen gebruiken op om zich daarvoor aan te melden.

Het programma is vanaf woensdag 8 april om 21.30 uur te zien op SBS6.