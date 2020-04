558.000 mensen hebben maandagavond gekeken naar de eerste uitzending van Britts Gouwe Ouwen, waarin Britt Dekker op bezoek gaat in een verzorgingstehuis. Naar Chateau Meiland, dat eraan voorafgaat, keken nog 1,27 miljoen mensen.

Minder dan de helft van de kijkers is blijven hangen bij SBS6 voor Britts Gouwe Ouwen om 21.30 uur, zo blijkt uit gegevens van Stichting KijkOnderzoek.

Naar Jinek, dat rond dezelfde tijd begon bij RTL 4, keken 878.000 mensen. Spoorloos, bij NPO1 te zien op hetzelfde tijdstip, scoorde het beste van de drie: 1,8 miljoen mensen keken naar de uitzending.

De start van Met het mes op tafel, waarvoor speciaal een grotere tafel werd gemaakt, werd door 606.000 mensen bekeken.

Het best bekeken programma van de maandag is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,69 miljoen mensen naar keken. Naast Spoorloos staat ook het NOS Journaal van 18.00 uur in de dag top drie met 1,77 miljoen kijkers.