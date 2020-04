MTV zendt zondag 19 april One World, Together at Home uit, om stil te staan bij de gevolgen van het coronavirus. Naast de aandacht voor de ervaringen van artsen, verpleegkundigen en gezinnen over de hele wereld, zullen er ook internationale artiesten optreden, onder wie Billie Eilish, Paul McCartney, Elton John en Lizzo.

De special is een initiatief in samenwerking met Lady Gaga en wordt gepresenteerd door Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert.

Tijdens de twee uur durende show zal door middel van persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel worden stilgestaan bij de impact van het coronavirus. Daarbij zullen karakters uit Sesamstraat proberen mensen wereldwijd te inspireren om actie te ondernemen ter ondersteuning van de strijd tegen het coronavirus.

Ook vinden er tijdens One World: Together At Home meerdere optredens plaats van internationale muzikanten; onder anderen Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Chris Martin, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, John Legend, Lizzo, Paul McCartney en Stevie Wonder zijn te zien.

One World: Together At Home is in de nacht van zaterdag op zondag 19 april om 2.00 uur live te zien op MTV. De special wordt diezelfde zondag om 19.15 uur herhaald.