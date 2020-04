Sinds de maatregelen omtrent het coronavirus wordt Zondag met Lubach opgenomen zonder publiek. Om het programma er toch zo natuurlijk mogelijk uit te laten zien, vraagt Arjen Lubach zijn technici om niet om de grappen te lachen, vertelt hij aan cabaretier en acteur Pepijn Schoneveld in de podcast Peptalk.

De afgelopen twee afleveringen zijn in een soort "bunker" opgenomen, zonder enig publiek. Hierover vertelt Lubach: "Er zijn natuurlijk wel technici die vragen: mogen we nou helemaal niet lachen? En dan zeggen we: probeer maar niet te lachen, want anders is het nog gekker als er opeens een giecheltje ontsnapt. Heel soms dan lukt het niet, dan lachen ze alsnog."

Hier hebben de makers van het programma expres voor gekozen. Bij de eerste uitzending na het nieuwe beleid nam Lubach het programma nog op in de gebruikelijke studio, met mensen van de crew op de tribune. "Bij die eerste aflevering had ik natuurlijk wel iets van reactie. Dus als je een grap maakt en je hoort mensen lachen, dan wacht je gewoon even hoelang zo'n lach aanhoudt."

Hij vindt het niet erg dat het er daardoor misschien uitzag alsof hij een beetje aan het worstelen was. "Ik vond het prima dat mensen zagen dat ik aan het worstelen was, want dat was nou eenmaal hoe het was. Maar ik was wel blij dat we voor die latere afleveringen echt een modus hadden gevonden: er gaat gewoon geen lach komen, dus ga gewoon maar door."

Schoneveld merkt op dat de toon van het programma hierdoor wel veranderd is, het is serieuzer geworden. Daarop zegt Lubach: "Als je helemaal geen lach hoort, en ik houd mijn blik op de camera, heb je thuis misschien meer het idee dat ik het echt voor thuis aan het doen ben, in plaats van op een feestje waar je wel bij had willen zijn. Dat benadrukt denk ik die noodzaak ook wel."

'We maakten ons al langer druk om RUMAG'

Schoneveld vraagt zich af of die andere toon ook heeft bijgedragen aan het succes van het item over RUMAG, maar Lubach denkt van niet. Dat ligt volgens hem meer aan de omstandigheden. "RUMAG was iets waar we ons al langer druk om maakten, maar nu met de controverse rond het T-shirt konden we er echt iets mee."

"Elk afzonderlijke component van het verhaal was best zwak: dat ze wat geld overhouden aan een actie, of dat ze af en toe wat stelen. Maar dit was een optelsom van allemaal dingen waardoor het een verhaal kon worden en dat maakte denk ik ook waarom er zoveel mensen op aansloegen."