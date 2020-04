Oproep MAX zendt dinsdag opnieuw de aflevering van Recht van Spreken met Arnold Heertje uit, omdat de econoom en emeritus hoogleraar vorige week is overleden. Samen met Elles de Bruin blikte hij in het programma terug op zijn werk en leven.

Heertje werd mede bekend door zijn verzet tegen de Betuwelijn en zijn lesboek De Kern van de Economie. In 2016 werd Heertjes lesboek - bijna 55 jaar na de eerste uitgave - op veel scholen opnieuw als lesmethode ingevoerd. Zoals in Recht van Spreken te zien is, gaf de emeritus hoogleraar toentertijd nog gastlessen economie op middelbare scholen.

Ook was Heertje een veelgevraagde gast op radio en televisie. Hierbij gaf hij graag zijn mening over van alles en nog wat: van de Betuwelijn tot de kwesties bij jeugdzorg. Econoom en staatssecretaris Rick van der Ploeg noemt Heertje in Recht van Spreken "tegendraads, heel intelligent en af en toe een beetje gek".

Journalist, oud-leerling en vriend Bernard Hammelburg wijt het soms opvliegende karakter van Heertje aan diens onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog: "Dat heeft een verpletterende indruk op hem gemaakt."

Heertje was getrouwd en kreeg drie zoons, onder wie cabaretier Raoul Heertje. De econoom overleed zaterdag 4 april op 86-jarige leeftijd.

De aflevering van Recht van Spreken met Heertje is op dinsdag 7 april om 23.20 uur op NPO2 te zien. De aflevering werd op 13 april 2016 voor het eerst uitgezonden.