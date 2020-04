De vier mannen van het populairwetenschappelijke programma Streetlab keren maandag terug met Off the Streetlab. Daarin geven ze elkaar tijdens de coronacrisis opdrachten.

Streetlab stopte in 2018, maar wellicht komt er een vervolg op het populaire programma. "We genieten van de chemie van elkaar, die smaakt naar meer", vertelt Tim Senders (links op de foto) in gesprek met NU.nl.

Senders en zijn collega's Daan Boom, Jasper Demollin en Stijn van Vliet kregen van de NPO het verzoek of ze konden nadenken over een wat luchtiger programma in deze "bizarre coronatijden". Ook het viertal zelf had behoefte aan iets luchtigers. Daar kwam Off the Streetlab uit voort. De vier mannen verzinnen uitdagingen voor elkaar en videobellen om elkaar op de hoogte te houden.

"Je zit thuis, hebt te maken met veel tijd en verveling en hoe hou je dat dan leuk? In het kader van 'lachen is gezond' bedachten we toen dit programma", zegt Senders.

"We willen de kijkers het gevoel geven alsof we toch bij elkaar zijn en laten ze deel uitmaken van het experiment dat we doen. Hoewel we elkaar niet kunnen zien, hebben we toch contact en laten we zien dat de mogelijkheden ondanks alles oneindig zijn."

'Regelde virtuele blind date voor Jasper'

De opdrachten lopen erg uiteen. Zo moest een van de Streetlab-leden leren paaldansen en moest Van Vliet zelf zijn haar knippen. "Hij heeft zijn eigen kapper opgebeld voor een online consult. Die vertelde Stijn wat hij moest doen. Het eindresultaat zie je in de aflevering, maar hij had het denk ik beter aan de echte kapper kunnen overlaten", zegt de 29-jarige Senders lachend.

Zelf stuurde Senders zijn collega Demollin op 'quarantainedate'. "Zowel Jasper, als Daan als ik is vrijgezel, maar we kunnen nu natuurlijk niet naar buiten om af te spreken. Dus heb ik een blind date geregeld voor Jasper. We moeten ons niet door de afstand laten beperken, we hebben juist in deze tijd liefde nodig."

Senders verstuurde voor zijn opdracht een iPad naar zijn negentigjarige opa, die daarmee wat bemoedigende woorden voor de jongeren thuis moest inspreken. "En hij heeft mij ook een opdracht gegeven: hij droomde dat ik zangles kreeg. Ik moet deze droom natuurlijk wel waarmaken en ben nu aan het oefenen op All By Myself van Céline Dion, ondanks dat de rest van Nederland nu kans maakt op gehoorbeschadiging."

Het online programma is vanaf 6 april elke maandag om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO3.