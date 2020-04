De Ronde 2020, de virtuele Ronde van Vlaanderen waarin professionele wielrenners het vanuit hun huiskamers tegen elkaar opnamen, is in België door ruim 600.000 mensen bekeken.

Daarmee was de race, die werd uitgezonden op de Belgische zender Eén, goed voor een marktaandeel van 56 procent. Op de website Sporza.be keken nog eens ongeveer 140.000 mensen mee naar de simulatie.

Afgelopen zondag, de dag waarop eigenlijk de 104e editie van de immens populaire Ronde van Vlaanderen had moeten plaatsvinden, reden de profs thuis op de rollenbank virtueel de laatste 32 kilometer van de rit.

Het was de eerste keer dat de rit in deze vorm werd georganiseerd en uitgereden. De Belg Greg Van Avermaet won de race. Nederlander Mike Teunissen eindigde op 2 minuten en 38 seconden als negende. In totaal namen dertien renners deel aan het evenement.