De makers van het programma Streetlab keren vanaf maandag terug met een aangepaste versie van hun programma op YouTube. In plaats van dat zij de straat op gaan om sociale experimenten uit te voeren met voorbijgangers, gaat het viertal nu via een videoverbinding uitdagingen met elkaar aan.

Daan Boom, Jasper Demollin, Tim Senders en Stijn van Vliet gaan in Off the Streetlab onder meer onderzoeken wie zich het snelst iets kan aanleren met YouTube-tutorials en kijken hoe 'quarantainedaten' in zijn werk gaat.

"We gaan weer wat bijzondere experimenten aan", vertelt Boom.

"Ik hoop dat we hiermee wat vrolijkheid in de huiskamers kunnen brengen en dat we laten zien dat je ondanks het thuiszitten, toch met elkaar in contact kan blijven."

Het online programma is vanaf 6 april elke maandag om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO3.

Programma stopte in 2018

Het programma Streetlab stopte in 2018, omdat de makers even wilden pauzeren. Daarnaast mislukten veel opnames, omdat de makers na de nominatie voor de Gouden Televizier-Ring te veel en te snel herkend werden tijdens de opnames.

Eind 2019 keerde het viertal eenmalig terug in SL24, waarbij zij een etmaal lang uitdagingen aangingen.