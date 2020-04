Radiostations in Nederland waarderen de oproep om zoveel mogelijk muziek van Nederlandse artiesten te draaien die gedupeerd zijn door de coronacrisis, maar zeggen hen ook al via de reguliere programmering te steunen.

Jurre Bosman, directeur NPO Audio, laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de radiozenders van NPO de vaderlandse muziekscene een warm hart toedragen en wijst op enkele eerdere initiatieven om Nederlandse artiesten die concertinkomsten door de coronacrisis mislopen te steunen.

"Zo zond NPO 3FM anderhalve week geleden de Klomp Top 100 uit met daarin de beste Nederlandse liedjes. NPO Radio 2 organiseerde zeer recent een online festival om de zzp'ers in de vaderlandse muziekwereld een steun in de rug geven.

Op de klassieke muziekzender NPO Radio 4 worden werken uitgezonden van musici en ensembles die als gevolg van de situatie nu geen concerten kunnen geven. Ook op FunX, NPO Radio 1 en 5 is er volop aandacht voor Nederlands product. Altijd, en nu in het bijzonder."

Daarnaast zal de NPO ook meewerken aan de actie om tijdens Koningsdag alleen Nederlandse artiesten te draaien.

"Natuurlijk steunen de radiozenders van Talpa Network Nederlandse artiesten", zegt ook een woordvoerder van Talpa Network, Radio’a (onder meer Radio 538 en Sky Radio).

"We draaien het hele jaar door al veel Nederlands product en op Koningsdag hebben we daarom ook nog eens de handen ineengeslagen met de andere radiozenders."

'Qmusic kijkt naar wensen en behoeften van luisteraar'

Qmusic laat via programmadirecteur Dave Minneboo weten dat het radiostation vooral kijkt naar de wensen en behoeften van de luisteraar.

"We zijn een hitstation en draaien al veel muziek van Nederlandse makelij en dat zullen wij blijven doen. Verder waren we bijvoorbeeld al bezig met andere radiozenders om op Koningsdag de hele dag alleen muziek van Nederlandse artiesten te draaien."

Dancezender SLAM! zegt de oproep in daden om te willen zetten, maar wel onder voorbehoud. "Wat veel mensen soms vergeten is dat dancemuziek een van onze grootste exportproducten is. Hoewel SLAM! een geclausuleerde radiozender is, wat betekent dat we ons hebben te houden aan bepaalde regels vanuit de overheid, zullen we gehoor geven aan de oproep van Buma en ook in deze tijd zoveel mogelijk Nederlandse artiesten een podium geven."

KINK richt zich volledig op Nederlandse alternatieve muziek

De alternatieve radiozender KINK heeft op 20 maart al een dag lang uitsluitend Nederlandse artiesten gedraaid en probeert de artiesten daarnaast ook op haar eigen manier te steunen.

"In onze playlists hebben we onszelf al een minimum aan Nederlands product opgelegd en zondagavond hebben we al bekendgemaakt op Koningsdag wederom uitsluitend muziek van eigen bodem te draaien. Verder starten we op korte termijn met een volledig op Nederlandse alternatieve muziek gericht initiatief waar we snel de details van bekendmaken."

'Direct over gaan op Nederlandse muziek'

Maandag vroegen Nederlandse artiesten, componisten en tekstdichters de zendermanagers van publieke en commerciële radiostations om zoveel mogelijk muziek van Nederlandse bodem te spelen.

Buma Cultuur-directeur Frank Helmink riep zendermanagers zelfs op "direct over te gaan op Nederlandse muziek". De baas van de belangenorganisatie voor muziekauteursrecht wil hiermee Nederlandse artiesten die optredens door de coronacrisis mislopen, een steuntje in de rug bieden.

"Als het lukt om in dertig landen op 180 stations gelijktijdig You'll Never Walk Alone te draaien, dan moeten wij binnen onze landsgrenzen toch ook wel de neuzen van alle zendermanagers dezelfde kant op kunnen krijgen?"