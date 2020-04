Arjen Lubach heeft zondagavond bijna 2,1 miljoen kijkers weten te trekken met zijn wekelijkse talkshow. Het is een record voor Zondag met Lubach.

De aflevering van een week eerder, waarin Lubach het socialemediaplatform RUMAG besprak, werd onderwerp van gesprek op sociale media en in diverse andere programma's. Mogelijk heeft dat gezorgd voor meer belangstellenden.

Op Instagram laat Lubach weten dat de uitzending op zijn eigen zolder in elkaar is gezet, omdat er stroomproblemen waren in de montageruimte.

Het vorige kijkcijferrecord van Zondag met Lubach stond op 1,7 miljoen kijkers. Hoewel het nu om een persoonlijk record gaat, is Zondag met Lubach niet het best bekeken programma van de zondagavond. Dat is Boer zoekt Vrouw met 3,46 miljoen kijkers.

Ook in de dag top 3 van Stichting KijkOnderzoek staat het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken 2,9 miljoen mensen naar.