Britt Dekker kwam er door het maken van het televisieprogramma Britts Gouwe Ouwen achter dat ze meer inlevingsvermogen had dan ze dacht. De gesprekken die Dekker voor het programma voerde met bewoners van een bejaardenhuis deden meer met haar dan ze had verwacht, vertelt de presentatrice maandag aan De Telegraaf.

"Ik kan niet zo goed over mezelf oordelen, maar ik vond mezelf altijd een beetje lomp", aldus de presentatrice over Britts Gouwe Ouwen. "Ik dacht dat ik niet zoveel empathie had, maar dat zat er toch wel in. Het deed heel veel met me."

Dekker onderzoekt in Britts Gouwe Ouwen hoe het is om te werken en te leven in een zorginstelling voor ouderen. Onderdeel van het programma is een wensbus, waarmee de 28-jarige presentatrice de wensen van de bewoners in vervulling laat gaan.

Britts Gouwe Ouwen is vanaf maandag om 21.30 uur te zien op SBS6. Na het opnemen van vier afleveringen kwamen de opnames stil te liggen vanwege de coronacrisis.