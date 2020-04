Presentator Art Rooijakkers en cabaretier Martijn Koning werken aan een nieuw zaterdagavondprogramma voor RTL 4. Dat vertelden de twee zondag in een video op het Instagram-account van Rooijakkers. Wat voor programma het precies gaat worden is nog niet bekend.

"We gaan gewoon een primeur de wereld in slingeren, Martijn Koning", zei Rooijakkers. "Wij waren bezig met een nieuw zaterdagavondprogramma voor RTL 4." Hierop reageert Koning dat hij er heel erg veel zin in heeft. De opnames liggen momenteel stil wegens het coronavirus.

Dat geldt ook voor Rooijakkers' programma Iedereen Had Het Erover. "Want wie wil er nu nog dat ik met een cameraploeg langskom?", vraagt de presentator zich hardop af. "Überhaupt dat ik langskom, maar met een cameraploeg al helemaal niet. Dus ik denk dat we nu meer studioshows moeten hebben."