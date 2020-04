Televisiekijkers stemden zaterdag massaal af op Robert ten Brink, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Zijn programma's All You Need Is Love en BankGiro Miljonairs trokken een miljoenenpubliek.

All You Need Is Love is Ten Brinks best scorende programma. Het programma waarin de liefde centraal staat trok ruim 1,3 miljoen kijkers en werd qua kijkcijfers alleen verslagen door het Acht Uur Journaal op NPO1 - met ruim 2,8 miljoen kijkers - en het Half Acht Nieuws op RTL 4, waar ruim 1,4 miljoen mensen naar keken.

Ten Brinks spelshow BankGiro Miljonairs, dat aansluitend aan All You Need Is Love werd uitgezonden, kon rekenen op 1.163.000 kijkers. Hetzelfde aantal mensen stemde af op het satirische actualiteitenprogramma Dit Was Het Nieuws.