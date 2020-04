Het programma Beau Blijft Binnen, de show die Beau van Erven Dorens vanuit zijn huiskamer presenteert, heeft bij de derde aflevering meer kijkers getrokken dan vorige week. Naar de eerste aflevering keken er 489.000 mensen en dat waren er vrijdagavond 644.000, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het aantal van de tweede vrijdaguitzending is beduidend meer dan de 288.000 kijkers die afgelopen zondag bij de tweede aflevering werden gehaald. Het programma eindigde nu op de negentiende plaats in de top 25 van meest bekeken programma's van de dag. Beau Blijft Binnen is door de presentator zelf bedacht en het idee is dat hij met mensen in gesprek gaat over onderwerpen die hen bezighouden tijdens de coronacrisis.

Het best bekeken programma van vrijdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat door ruim 2,8 miljoen mensen werd gezien. Op de tweede plaats eindigt The Voice Kids van RTL, met 1,6 miljoen kijkers.

Jinek was met een kleine marge de best bekeken talkshow van de avond. Met 1,27 miljoen kijkers bleef Eva Jinek Op1 van de NPO nipt voor. Het programma, op vrijdag gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, werd door 1,24 miljoen kijkers bekeken. M van Margriet van der Linden bleef met 997.000 kijkers net onder de grens van een miljoen steken.