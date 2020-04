Nieuwsmedia wereldwijd draaien door de uitbraak van het coronavirus overuren. Zo ook de redactie van het NOS Jeugdjournaal. NU.nl sprak met presentator Joris Marseille over het brengen van het coronanieuws aan kinderen. "We willen ze vooral geen extra angst aanpraten", vertelt hij.

Hoe is het voor jou momenteel om bij het NOS Jeugdjournaal te werken?

"Op de redactie gaat alles goed, maar het werk ziet er heel anders uit dan normaal. Het coronavirus is sowieso natuurlijk groot en veelomvattend nieuws, maar het gaat kinderen ook echt aan wat er speelt. We hebben te maken met een pandemie die de wereld op z'n kop zet. Het raakt hun persoonlijke levens direct."

Hebben jullie het veel drukker dan normaal?

"Ja, ten eerste omdat we te maken hebben met een gigantische nieuwsstroom, maar ook vooral omdat kinderen thuis zitten en online nog actiever zijn en meer op zoek gaan naar nieuws. Naast veel hogere kijkcijfers voor de uitzendingen, zijn de bezoekcijfers van onze site en app hard gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We krijgen vier keer zoveel reacties dan normaal, soms wel drie- tot vierduizend per dag. Daar valt bijna niet tegenop te modereren."

Dat levert veel werk op, maar is natuurlijk ook een goed teken.

"We maken het Jeugdjournaal voor de kinderen en het is heel fijn om te merken dat ze ons nu juist opzoeken. Dat geeft ons een beter idee van wat er bij hen leeft. We proberen alle vragen die ze hebben zo goed mogelijk te beantwoorden. Dat doen we normaal natuurlijk ook al, maar de interesse is nu gigantisch. Onze kijkers zitten natuurlijk op sociale media waar ze van alles voorbij zien komen, ook dingen die misschien niet kloppen. Wij proberen online en in onze uitzendingen duidelijkheid te scheppen."

We zitten in een situatie waarvan kinderen de ernst moeten snappen, maar tegelijkertijd wil je ze ook niet bang maken. Hoe zorgen jullie voor deze balans?

"We proberen zo'n genuanceerd mogelijk beeld te geven. We willen vooral geen extra angst aanpraten en proberen waar mogelijk gerust te stellen. We spreken met deskundigen om concreet te maken wat de kijkers beter wel en niet kunnen doen. We bespreken elke dag met elkaar wat we wel en niet vertellen, maar vooral ook hoe we het brengen."

De berichtgeving over de coronacrisis werkt veel met cijfers en statistieken. Is het moeilijk om dit behapbaar te maken voor kinderen?

"Wij hebben besloten om de dagelijkse updates van het RIVM niet iedere uitzending mee te nemen. In de special van zondag (op zondag 5 april wordt een tweede special van het Jeugdjournaal over het coronavirus uitgezonden, red.) kijken we wel meer naar de verspreiding van het virus wereldwijd, maar we gaan niet meer elke dag melden dat er weer 130 of 140 mensen zijn overleden. Dat werkt voor veel volwassenen al zorgwekkend en kan voor kinderen al helemaal beangstigend zijn. Als er een grote stijging plaatsvindt in het aantal mensen dat op een dag overlijdt, dan kunnen we dat natuurlijk niet negeren en melden we dat wel."

Kun je voor jezelf nog wel wat 'coronavrije' momenten inlassen waarop je even niet met je neus op het nieuws zit?

"Ik sta op met het nieuws en ga ermee naar bed, dus je bent eigenlijk wel de hele dag met je werk bezig. Als ik mijn kinderen help met hun huiswerk, zit ik wel even minder op het nieuws. Ik ben constant bezig met werk en zorgen dat thuis alles goed loopt, maar dat geldt wel voor meer mensen. Alleen als journalist zit je toch nog wat dichter op het nieuws de hele dag."

Het zijn bijzondere tijden voor iedereen, maar zeker ook in jouw rol. Haal je op een bepaalde manier wel voldoening uit je werk nu?

"We merken dat er nog meer interesse is voor wat we doen en in die zin is onze functie nu nog belangrijker. Het Jeugdjournaal is natuurlijk wel een instituut na al die jaren en het is fijn om te merken dat wij in tijden dat de wereld min of meer op z'n kop staat, de situatie toch kunnen duiden en angsten wegnemen. We doen ons best om de positieve berichten ook mee te nemen in de nuance. Ik ben in deze maffe tijd extra blij dat ik voor dit programma kan werken en op die manier het publiek kan bedienen."

Zondag 5 april om 19.00 uur zendt NPO3 een tweede special van het NOS Jeugdjournaal uit waarbij een deskundige aanwezig is om vragen van kijkers te beantwoorden.