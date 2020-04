Britt Dekker zat midden in de opnames van haar programma Britts Gouwe Ouwen toen ze besloot te stoppen omwille van de gezondheid van de ouderen in het verzorgingshuis waar ze filmden. De presentatrice mist de deelnemers en facetimet daarom regelmatig met ze.

"We hebben al voor de lockdown van de verzorgingshuizen besloten dat we niet meer door konden gaan met filmen. Het voelde gewoon niet meer verantwoord. Maar dat gaf wel een heel gek gevoel, want ineens mocht ik al die oude mensen waar ik net een band mee heb opgebouwd niet meer zien", aldus de 28-jarige presentatrice in gesprek met NU.nl.

Dekker weet hoe eenzaam de ouderen nu zijn, omdat zij wekenlang met hen heeft meegelopen en met de verplegers heeft gepraat. Normaal gesproken eten de bewoners van het verzorgingstehuis altijd samen, maar vanwege de coronamaatregelen zitten ze nu allemaal op hun eigen kamer.

"Daarom deed ik een oproep om je oude tablet bij een verzorgingstehuis langs te brengen. Dan kunnen die mensen met familie en met elkaar bellen. Want eenzaamheid is echt heel naar, dat zeggen ze allemaal. 'Ik ga liever dood aan corona dan aan eenzaamheid', zei eentje. Dus ik wil iedereen blijven oproepen even een extra belletje te doen. Daar kunnen mensen dagenlang op teren."

Wensen in vervulling laten gaan

In Britts Gouwe Ouwen loopt Dekker niet alleen mee met de bewoners en verzorgers, maar laat ze ook hun wensen in vervulling gaan. "Dat was eigenlijk een heel klein onderdeel van het programma, maar die mensen vonden het allemaal zo leuk. Dat werd voor mij ook iets om naar uit te kijken: dit voelde niet meer als werk, maar alsof ik echt iets kon toevoegen aan hun levens. Ik hoop ook dat we gewoon weer door kunnen gaan met de wensen vervullen als we elkaar allemaal weer mogen zien. Dat verdienen die mensen."

Anders dan de presentatrice, zijn de ouderen in het programma niet gewend aan de camera's, wat enthousiaste reacties oplevert. "Ze vonden het allemaal zo bijzonder dat ze op televisie zouden komen, het ging nergens anders meer over. Voor ons is dat heel normaal, want iedereen kan tegenwoordig op YouTube iets maken. Maar die mensen komen nog uit de tijd dat er één zender was. We hebben het er ook continue uit moeten knippen, het bleef maar terugkomen in elk gesprek dat ze het zo fantastisch vonden."

Britts Gouwe Ouwen is vanaf maandag 6 april om 21.30 uur te zien bij SBS6.