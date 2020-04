Floortje Blijft Hier heeft donderdagavond 956.000 kijkers getrokken. Het nieuwe programma van Floortje Dessing, waarin de presentatrice in eigen land op zoek gaat naar inspirerende en optimistische verhalen, belandde daarmee op de achtste plaats in de lijst met de best bekeken programma's.

Dessings nieuwe programma werd pas recentelijk ingelast. "Ik hoop dat we ondanks al het verdriet opbeurende en positieve verhalen kunnen vertellen, over wat we wél kunnen", vertelde ze eerder aan NU.nl.

NPO1 scoorde verder goed op donderdag: naast Floortje Blijft Hier stonden er nog zes programma's van de zender in de top tien. Het NOS Journaal van 20.00 uur stond zoals vaker op de eerste plek, met ruim 2,7 miljoen kijkers.

Margriet van der Lindens talkshow M, die sinds deze week op het oude tijdslot van De Wereld Draait Door te zien is, trok ruim 1,1 miljoen kijkers. Dat is vrijwel gelijk met eerdere afleveringen, behalve die van dinsdag: het praatprogramma zat toen direct achter de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen en trok 2,8 miljoen kijkers.

De talkshow Op1 werd door ruim een miljoen mensen bekeken, tegenover 953.000 kijkers voor concurrent Jinek. Dat RTL 4-programma belandde op de elfde plek, met het persiflageprogramma De TV Kantine vlak boven zich.