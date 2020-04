Nederland in Beweging is in deze tijd relevanter dan ooit: de vaste kijkers kunnen drie à vier keer per dag meesporten, maar Olga Commandeur boort ook een jongere doelgroep aan met livestreams via Facebook. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl dat je "het zo zwaar kunt maken als je zelf wil".

Naast de nieuwe live-uitzending die donderdag om 18.15 uur verschijnt, maakt Commandeur de afgelopen tijd ook zelf video's waarin ze fragmenten uit oude afleveringen uitlicht, om zo bijvoorbeeld te kunnen focussen op een bepaalde spiergroep.

"Ik treed op als een soort personal coach", legt de oud-atlete uit. "Met wat extra accentjes kun je oude oefeningen net even intensiever maken. Langere uithalen, zwaardere gewichtjes, dribbelen in plaats van stappen: jongeren ontdekken het nu ook."

Speciale benodigdheden hoef je niet in huis te halen, legt Commandeur uit. "Wees creatief. Als je iets makkelijk in je handen kunt vastpakken, kun je het eigenlijk al gebruiken als gewicht. Met wat zware kleren in een dichtgeknoopte tas kun je bijvoorbeeld heel goed je biceps trainen."

Stofzuigen en ramen lappen in een brede stand, op één been balanceren terwijl je staat te koken, wegkijken van je computerscherm om de oogspieren te trainen: Commandeur kan talloze oefeningen bedenken.

'Leuk om mensen op hun wenken te bedienen'

"De vraag naar beweging wordt nu veel specifieker", vertelt de sportdeskundige. "Ik ben nooit echt met die vlogtijd meegegaan, maar ik merk dat die video's nu aanslaan. We hebben natuurlijk altijd een bepaalde doelgroep gehad, maar er zijn ook mensen die het een beetje pittiger willen hebben. Of ouderen die zoeken naar een rustiger tempo."

Commandeur ziet zichzelf daarom ook na de coronacrisis nog doorgaan met haar videocoaching. "Leuk om mensen zo op hun wenken te kunnen bedienen. Ik ben trouwens niet de enige hoor: Arie Boomsma, Fitchannel, er zijn zat andere programma's te vinden. Heel gaaf dat er zoveel initiatieven zijn. Zo kan iedereen kiezen wat het beste past."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.