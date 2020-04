Het liefdesprogramma All You Need Is Love krijgt na de voor aanstaande zaterdag geplande 'laatste' aflevering nog vier extra afleveringen. RTL 4 heeft hiertoe besloten omdat het "juist in deze coronacrisis goed is om zoveel mogelijk liefde te delen", meldt RTL Nieuws woensdag.

De vier extra afleveringen van All You Need Is Love zijn vanaf 11 april elke zaterdag om 21.30 uur te zien. Ze zullen ongeveer een uur duren en dus korter zijn dan de gebruikelijke afleveringen.

Vanwege het coronavirus is geen publiek aanwezig bij All You Need Is Love. Met onder andere 'lovestreams' maakt het liefdesprogramma gebruik van andere mogelijkheden om het programma in te vullen.

All You Need Is Love eindigt op zaterdagen steevast in de top tien van de best bekeken televisieprogramma's. Op 28 maart trok het programma bijna 1,4 miljoen kijkers.

