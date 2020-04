Henny Huisman is niet teleurgesteld door de resultaten van zijn nieuwste televisieprogramma Waar is dat feestje?! De presentator vindt de kijkcijfers van het SBS6-programma met gemiddeld 420.000 kijkers acceptabel en zegt in gesprek te gaan over een tweede seizoen, vertelt hij donderdag aan De Telegraaf.

"Met uitgesteld kijken erbij tikken we bijna een half miljoen kijkers aan", aldus de presentator over het programma, waarin hij feestjes en andere evenementen afgaat en de aanwezigen interviewt. "Ik ben dus niet ontevreden."

Waar Huisman vroeger grote televisieshows maakte tegen een naar eigen zeggen salaris van "gemakkelijk het tienvoudige van de Balkenendenorm", had Waar is dat feestje?! een bescheidener budget. Het is volgens de 68-jarige presentator daarom "des te leuker dat Waar is dat feestje?! voor een appel en een ei net zo leuk kan zijn".

Huisman geniet van zijn nieuwe rol op televisie en wijt de kritiek van mensen die roepen dat hij van de buis moet aan hun "in veel gevallen verschrikkelijke baan en het aftellen tot hun pensioen. Als je jarenlang regenjassen verkoopt op de markt, dan begrijp ik dat je zo denkt. Sta je echter in mijn schoenen, dan ga je het liefst zo lang mogelijk door."