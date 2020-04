Splinter Chabot gaat samen met Roos Moggré een nieuw radioprogramma maken op de zaterdagavond. Het duo van de AVROTROS is op zaterdagavond te horen in de show Proost!.

Het programma moet een avond vol 'gezelligheid en inspiratie' bieden en zorgen voor troost en vermaak. "We willen met ons programma de mensen thuis toch even het gevoel geven dat ze een avondje uit zijn. Met goede muziek, mooie gesprekken en lekker eten en drinken", aldus Moggré.

Songfestival-kenner Cornald Maas en schrijver Ronald Giphart worden vaste gasten in het programma. Giphart deelt poëzie en Maas laat liederen uit Europa horen. Het duo ontvangt verder iedere week 'op gepaste afstand' diverse gasten.

In de eerste aflevering, die op zaterdag 4 april te horen is, zijn Marlijn Weerdenburg en Pierre Wind te gast. Proost! is elke zaterdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur te horen op NPO Radio 1.