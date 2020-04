BNNVARA zendt vanaf dinsdag 14 april een nieuwe reeks uit van The Dateables. Het zesde seizoen van het datingprogramma draait wederom om zestien vrijgezellen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die op zoek gaan naar de liefde.

The Dateables is de Nederlandse variant op het Britse programma The Undateables.

Het programma kreeg eerder kritiek te verduren vanwege de voormalige titel Undateables. Medewerkers van het programma zouden potentiële deelnemers via sociale media hebben benaderd en hen hierbij de kwalificatie 'undateable' hebben gegeven.

De benaderde personen ervoeren dit als beledigend. Daarna is de naam van het programma gewijzigd in The Dateables.

Het meest recente seizoen was te zien in de zomer van 2019. The Dateables is vanaf 14 april 2020 om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.