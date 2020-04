De ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga op Qmusic wordt met een uur verlengd, laat de radiozender woensdag weten in een persbericht. Vanaf maandag duren de uitzendingen tot 10.00 uur. Doordat veel mensen nu vanwege de coronacrisis thuiswerken, is ook het dagritme van veel luisteraars veranderd.

Qmusic hoopt met de aanpassing beter aan te sluiten op het ritme van de luisteraars. "Juist in deze bijzondere periode is de kracht van radio om te vermaken, verbinden en informeren", meldt de radiozender.

Elsinga: "Vanwege het coronavirus merken we dat mensen later inschakelen doordat ze thuiswerken en daardoor nu een groot gedeelte van de show missen. Er is minder woon-werkverkeer, dus de dag start wat later." Volgens de presentatrice zijn de ochtendrituelen met gemiddeld een uur verschoven.

Omdat er nog wel mensen naar hun werk gaan, begint de show als vanouds om 6.00 uur, zegt Mattie Valk. "Dat zijn juist de mensen in de cruciale beroepsgroepen. Daarom hebben we besloten dat we wél gewoon om 6.00 uur beginnen, maar dat we een uur langer doorgaan." Het Foute Uur, dat normaal gesproken om 9.00 uur begint, start een uur later dan normaal.

De nieuwe indeling blijft van kracht zolang het kabinet Nederlanders vraagt zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat de uitzendingen sowieso tot en met 28 april tot 10.00 uur zullen duren.

