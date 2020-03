Het Rode Kruis heeft al meer dan 250.000 euro ontvangen door de actie van Zondag met Lubach (ZML). Dat laat Arjen Lubach dinsdag desgevraagd aan NU.nl weten.

De makers van het actualiteitenprogramma verkopen T-shirts met daarop de tekst "Ik, Geloof, In, Jou, En, Mij". De opbrengst van de 'coronacollectie' gaat volledig naar het Rode Kruis.

Dinsdagochtend stond het aantal T-shirts dat is verkocht op 10.667, aldus Lubach. Dat heeft het Rode Kruis een bedrag van 160.000 euro opgeleverd. Daarnaast heeft het Rode Kruis 92.000 euro aan losse donaties binnengekregen.

De verkoop van de shirts is een reactie op het bedrijf RUMAG. dat ook T-shirts verkocht met dezelfde tekst. Alleen gebruikte het bedrijf punten in plaats van komma's. De tekst komt uit het nummer Avond van Boudewijn de Groot, dat onlangs werd gecoverd door Chantal Janzen als ode aan mensen in quarantaine. Janzen werkte ook mee aan de campagne van RUMAG.

RUMAG. gaf aan dat 10 euro van ieder verkocht shirt naar het goede doel ging. In de webshop betaalden klanten 24,95 euro per shirt. Daar kwam 6,71 euro aan verzendkosten bij, terwijl het bedrijf kort daarvoor geen verzendkosten in rekening bracht. In de meest recente aflevering van ZML werd in een uitvoerige berekening beweerd dat RUMAG. op deze manier tienduizenden euro's aan de shirts heeft verdiend.

'We maken na iedere actie de balans op'

RUMAG. kwam maandag met een verklaring, waarin het onder meer stelt echt niets te verdienen aan hun coronacollectie.

"Na iedere actie maken wij de balans op en wanneer er na de kosten nog geld over is, maken wij ook dit restant over aan het Rode Kruis. Dit hebben we meerdere keren benoemd. Het uitzetten van de verzendkosten op de reguliere producten was een tijdelijke actie, omdat meerdere webshops dat in deze crisisperiode doen. Als we dit aan hadden laten staan op de coronacollectie, dan hadden we tienduizend keer de verzendkosten uit eigen zak moeten betalen."