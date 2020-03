Marcel van Roosmalen werkte in opdracht van BNNVARA aan een pilot over het koningshuis. Het werkidee van de columnist was dat de koninklijke familie "weg moest", zegt hij in een interview in Villamedia.

"Zeg maar een anti-Blauw Bloed. Maar uiteindelijk was het idee volgens mij toch iets te radicaal", aldus Van Roosmalen.

Volgens Van Roosmalen, die onder meer columns schrijft voor NRC en Radio 1, ging het idee nog een tijdje heen en weer tussen hem en de omroep. Maar uiteindelijk vertoonde het eindproduct van het overleg te weinig overeenkomsten met het oorspronkelijke idee.

"Het is rul gehakt, dat door een soort molen gaat. Vijftien koks strooien er wat kruiden op. Ze gaan ermee naar een zenderbaas, die draait er iets van. En dan komen ze terug en vragen ze: 'kunnen we niet beter een slavink maken Marcel, vind je dat niet veel lekkerder?'"

"Maar ik heb helemaal geen slavink besteld. Dan gaat het nog een keer terug en wordt die slavink een vegetarische schnitzel, en op het laatst zit je iets te eten wat je helemaal niet wilt."

'Ik ben voor meer ongemak op tv'

Van Roosmalen broedt al een tijdje op een idee om vaker op televisie te komen. Een screentest voor het programma Op 1 bracht geen resultaat, toch zou hij graag een interviewprogramma willen maken.

"Maar dan meer vanwege het ongemak. Ik ben heel erg voor meer ongemak op tv. Meer menselijk tekort, dát is interessant. In dat opzicht heeft de journalistiek veel moois te bieden. IJdelheid, scoringsdrang: al die menselijke zwakheden komen geweldig tot uitdrukking in de journalistiek. Vooral bij sportjournalisten."