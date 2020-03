Het nieuwe seizoen van de dagelijkse talkshow van Margriet van der Linden is maandag gestart met 1,23 miljoen kijkers. M scoort daarmee op de maandagavond, maar haalt het niet bij de kijkcijfers van De Wereld Draait Door (DWDD) een week eerder.

M staat op de achtste plaats in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek. DWDD eindigde vorige week - na bijna vijftien jaar op televisie te zijn geweest - met vrijwel iedere dag hogere kijkcijfers dan de 1,23 miljoen van vervanger M.

Voor Van der Linden is het geen record: een jaar eerder wist ze al vaker meer kijkers naar haar programma te trekken.

Het best bekeken programma van de maandagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim drie miljoen mensen naar keken. Ook het NOS Journaal van 18.00 uur (1,8 miljoen kijkers) en het Half Acht Nieuws van RTL (1,76 miljoen kijkers) scoorden hoog. Het eerste programma in de dag top 25 dat niets met de actualiteiten te maken heeft, is Spoorloos op de vijfde plaats met 1,68 miljoen kijkers.